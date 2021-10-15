15 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:26 — REGNUM Сообщение на сайте МИД Украины, согласно которому Россию ждут ответные меры за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма и Севастополя, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Болото Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ответная мера: провести перепись на Украине и узнать, что населения осталось менее 25 миллионов человек!» — пишет Михаил С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина действительно может ответить России на перепись населения на территории Крыма, но одной-единственной мерой: провести перепись у себя. Вот только результаты данного исследования могут повергнуть в шок украинское общество, которое сильно поредело за последние несколько десятков лет независимого существования.

«В ответ проведут наконец-то перепись в «ЦеЕвропе», которую они стесняются организовать уже более двух десятков лет, поскольку поголовье окажется в разы меньше официально декларируемого? Ну, вперёд тогда и с песней. Цифры будут поистине пугающими, в этом как раз нет ни малейших сомнений», — считает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что перепись населения — сугубо внутреннее дело Российской Федерации и никому не должно быть дела до этого, но почему-то любые процессы в нашей стране заставляют соседей сильно возбуждаться.

«Перепись населения в России проводится не для международного сообщества, и уж тем более не для Украины, так же как и выборы в Государственную думу, по поводу которой все вокруг решили резко пошуметь. Лучше бы озаботились своими проблемами, переговорами с Донбассом, к примеру», — обращает внимание Елена И.

Всероссийская перепись населения Александр Погожев © ИА REGNUM

Часть людей считает, что Украина на данный момент не обладает каким-либо существенным рычагом влияния на ситуацию в России, кроме одного — вызывать жалось со стороны российского народа.

«А что они могут сделать? Я просто не понимаю. У Киева не осталось вообще никаких рычагов влияния! Была хотя бы транзитная труба, да и та сейчас окончательно опустеет. Страна — изгой. Печальный, но вполне себе ожидаемый результат многолетней русофобской политики украинского правительства», — указывает Юрий С.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные возмущения из Киева доносятся по любому поводу, поэтому данное заявление было вполне ожидаемым.

«Это уже даже не смешно становится. Каждый раз, из года в год, Киев тужится от возмущения, но всё никак не может ничего с этим поделать. Туристы в Крым ездят, мосты строятся, иностранные делегации полуостров посещают, и всё это сопровождается стабильным «хрю-хрю» от украинских властей», — написал Елисей Е.

«Они как-то грозят так, что не слышно особо стало. Вы слышите? Я нет. У меня тихо. Может быть, на них внимания просто не обращать? Сами заткнутся, может быть, потому что никто в их сторону даже не смотрит. Хотя и в этом случае лично мне будет абсолютно наплевать», — отмечает Ирина Я.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, 15 октября на сайте МИД Украины появилось сообщение, согласно которому Россию ждут ответные меры за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма и Севастополя. В том случае, если руководство Российской Федерации не прислушается к словам Киева, то в отношении России могут быть применены реторсии — ответные ограничения.