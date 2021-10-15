Москва, 15 октября 2021, 18:44 — REGNUM Очередным русофобским выпадом назвала заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста о том, что Россия будто бы создала кризис с мигрантами в ЕС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В опубликованном 15 октября заявлении сказано, что это абсурдное обвинение из Стокгольма — «далеко не первый откровенно русофобский выпад шведского министра обороны».
Российский дипломат добавила, что ситуация с мигрантами в ЕС вызывает беспокойство и в Москве, и у международных правозащитников и журналистов.
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