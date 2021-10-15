Москва, 15 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Очередным русофобским выпадом назвала заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста о том, что Россия будто бы создала кризис с мигрантами в ЕС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В опубликованном 15 октября заявлении сказано, что это абсурдное обвинение из Стокгольма — «далеко не первый откровенно русофобский выпад шведского министра обороны».

Захарова «Настоящая цель подобных необоснованных обвинений — исказить реальность и в очередной раз выставить Россию виновной в проблемах Евросоюза, к которым она не имеет никакого отношения. Всё это предлог для продолжения сдерживания нашей страны».

Российский дипломат добавила, что ситуация с мигрантами в ЕС вызывает беспокойство и в Москве, и у международных правозащитников и журналистов.