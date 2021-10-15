Лондон, 15 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в декабре на максимуме достигала $85,08 за баррель, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил больше $85 в октябре 2018 года.