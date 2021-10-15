Ижевск, 15 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Удмуртии за период с 5 по 15 октября вакцинировались первым и вторым компонентом вакцины от COVID-19 около 38,5 тыс. человек. Об этом сообщает минздрав республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вакцинацию

«По данным на 15 октября, сейчас средний темп вакцинации составляет около 6 тыс. аппликаций в сутки. По сравнению с началом октября он вырос почти в три раза», — отметила зампред правительства региона Эльвира Пинчук, подчеркнув, что этому способствовало введение обязательной вакцинации среди ряда категорий работников.

До настоящего момента в республике вакцинировано 47% взрослого населения, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослых жителей Удмуртии — около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 октября прививку от коронавируса сделали 429 642 человека. Второй компонент препарата получили 333 987 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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