В США испытали ракету — «убийцу комплексов С-400»
Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В США прошли испытания оперативно-тактического ракетного комплекса Precision Strike Missile, также обозначаемого как PrSM.
Об этом сообщает издание The Drive.
Запуск ракет осуществлялся с применением ракетной установки HIMARS на полигоне в штате Калифорния.
Стоит отметить, что в США ОТРК PrSM позиционируют как «эффективное средство уничтожения современных и перспективных зенитных ракетных комплексов», а также «убийцей российских ЗРК С-400».
По заявлению представителей компании Lockheed Martin, разрабатывающей ракету оперативно-тактического комплекса, она подтвердила свои расчетные характеристики. Кроме того, они заявили, что «пороговая дальность ракеты составляет 400 км, однако в ходе испытаний этот показатель был превышен».
Степень «превышения» при этом не уточняется.
Ранее военные США заявляли, что намерены размещать ОТРК PrSM в Южной Корее, Польше и Румынии, где США имеют свои позиционные районы ПРО.