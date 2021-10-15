Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В США прошли испытания оперативно-тактического ракетного комплекса Precision Strike Missile, также обозначаемого как PrSM.

ermaleksandr Пуск ракеты

Об этом сообщает издание The Drive.

Запуск ракет осуществлялся с применением ракетной установки HIMARS на полигоне в штате Калифорния.

Стоит отметить, что в США ОТРК PrSM позиционируют как «эффективное средство уничтожения современных и перспективных зенитных ракетных комплексов», а также «убийцей российских ЗРК С-400».

По заявлению представителей компании Lockheed Martin, разрабатывающей ракету оперативно-тактического комплекса, она подтвердила свои расчетные характеристики. Кроме того, они заявили, что «пороговая дальность ракеты составляет 400 км, однако в ходе испытаний этот показатель был превышен».

Степень «превышения» при этом не уточняется.

Ранее военные США заявляли, что намерены размещать ОТРК PrSM в Южной Корее, Польше и Румынии, где США имеют свои позиционные районы ПРО.