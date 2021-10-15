Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Посол Сербии в США и бывший директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич пришел на заседание СБ ООН по Косово 15 октября в Нью-Йорке в маске с эмблемой все еще несформировавшегося «Сообщества сербских муниципалитетов». Фотографии посла были опубликованы на официальной странице министерства иностранных дел Сербии в «Твиттере».

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"Наша команда готовится к регулярному заседанию Совета безопасности ООН, посвященному отчету генсека ООН Антониу Гутерриша о работе миссии UNMIK (Миссия ООН по делам временной администрации в Косове — ИА REGNUM)», — говорится в публикации сербского МИД.

Делегацию Сербии на заседании возглавляет министр иностранных дел Никола Селакович.

Напомним, что с момента подписания Брюссельского соглашения, который содержит пункт о формировании «Сообщества сербских муниципалитетов» на территории Косово и Метохии, прошло более 3000 дней. Белград настаивает на том, что Приштина должна выполнить обязательства в рамках международного соглашения и сформировать Сообщество.