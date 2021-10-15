Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Завершилось строительство северо-восточного обхода Дивеева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Пресс-служба полпредства президента РФ в ПФО

Общая стоимость строительства составила 732,6 млн рублей, в том числе 706,6 млн рублей — из федерального бюджета.

Протяженность нового участка составила 4,9 км, включая 50-метровый мост через реку Вичкинза.

Новый обход позволит вывести за пределы города транзитный транспорт, по предварительным оценкам, пользоваться дорогой ежедневно будут около 1,7 тыс. автомобилистов. При этом пропускная способность обхода — 5,2 тыс. автомобилей в сутки.

«В Дивееве находится Четвертый удел Матери Божией — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Сюда ежедневно прибывает огромное число паломников. Труды попечительского совета в рамках работы нашего паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивево — Саров» направлены на то, чтобы еще больше людей смогло побывать в этом святом месте», — отметил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«Хорошая дорога — это комфортность проживания и передвижения людей, обеспечение безопасности дорожного движения. Это мощный импульс для обустройства села, его сохранения и дальнейшего социально-экономического развития», — сказал на церемонии торжественного открытия объекта заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. В пресс-службе полпредства отметили, что дорога построена в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» и распоряжения Правительства Российской Федерации по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2011 году эти места посетили около 80 тыс. человек, в 2019-м году число паломников достигло уже 400 тыс. человек, что позволяет рассчитывать на 1 млн туристов к 2025 году. При этом глава области добавил, что необходимо развитие соответствующей инфраструктуры.

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