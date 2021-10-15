Рустави, Грузия, , 18:35 — REGNUM Иерарх Грузинской православной церкви призвал власти допустить к голодающему в тюрьме Михаилу Саакашвили врача, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе), навестивший Саакашвили в тюрьме, заявил о том, бывший президент нуждается в медицинском наблюдении. Мелхиседек считает, что должны быть приняты все возможные меры для того, чтобы Саакашвили мог посещать врач. По словам епископа, Саакашвили отверг его предложение о прекращении голодовки. Иерарх выразил свою обеспокоенность нынешним состоянием здоровья Саакашвили.

«Скажу прямо, мне не понравился цвет его лица. Это понятно, он же столько времени уже голодает», — заявил Мелхиседек.

Напомним, что три члена Священного синода Грузинской православной церкви выступили с призывом к властям об освобождении Михаила Саакашвили из-под стражи.