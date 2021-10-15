Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Студия Walt Disney Animation выложила в сеть трейлер будущего мультсериала «Олаф представляет» (Olaf Presents). Ролик был опубликован 14 октября на YouTube-канале компании.

Цитата из м/ф «Холодное сердце-2». реж Крис Бак. 2019. США Анна и снеговик Олаф

В коротком видео снеговик Олаф показывает пародии на сцены из классических мультфильмов кинокомпании. Премьера шоу состоится 12 ноября 2021 года на сайте потокового сервиса Disney Plus.

Для справки: главного героя «Олаф представляет» озвучит актёр Джош Гад, Эльзу сыграет Идина Мензел, Анну — Кристен Белл, а Кристоффа — Джонатан Грофф. Как сообщила Disney, в этом сериале Олаф выступит в роли шоумена, продюсера, актёра, костюмера и создателя декораций.