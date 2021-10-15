Брюссель, 15 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Саммит ЕС — Китай будет проведён ради укрепления диалога Брюсселя с Пекином, написал 15 октября председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

По итогам телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Мишель написал:

«Договорились провести саммит ЕС — Китай и укрепить наш диалог».

Он добавил, что для Евросоюза диалог с Китаем очень важен. Что касается нынешних переговоров, они касались разных тем, в том числе происходящего в Афганистане.

Европейский представитель подчеркнул, что от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все страны должны требовать, чтобы радикальное движение соблюдало «международные обязательства и гарантии» по формированию инклюзивного правительства в Афганистане.