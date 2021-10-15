Председателем Совета федеральной территории Сириус избрана Елена Шмелева
Сочи, Краснодарский край, 15 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Первое заседание Совета федеральной территории Сириус открылось сегодня, 15 октября, в здании лицея в Сочи (Краснодарский край). Как сообщает ТАСС, на заседании присутствовали 15 из 16 членов совета первого созыва. В ходе заседания члены совета обсудили организационные работы, а также избрали председателя. Им стала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
На заседании также присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что на территории должна быть грамотно выстроена нормативно-правовая база. «Это то, о чем говорил президент: если здесь создается будущее, все меняется так быстро, что мы не успеем за этими федеральными нормами, поэтому созданы особый порядок и условия регулирования, и система управления должна быть крайне эффективная», — сказал он.
В декабре 2020 года президент подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления ее экономической и иной деятельности. Закон является первым опытом правового регулирования вопросов организации публичной власти на федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.
Решение о создании первой в России федеральной территории Сириус, где упор делается на образование и развитие талантов, показывает, что дети и саморазвитие человека — это приоритет государства. Об этом сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко после первого заседания Совета федеральной территории.
«Первой федеральной территорией президент определил не территорию, связанную с обороной, а связанную с развитием людей, талантов, с поддержкой — это принципиальный шаг и демонстрация того, что дети, самореализация человека, развитие талантов — это абсолютный приоритет для государства», — сказал Кириенко.
Он отметил, что ранее в России создавались территории с особым статусом, но связаны они были с обороной страны, например, атомные города, города космической промышленности. В Сириусе активно развивается не только образование, но и другие сферы развития талантов: спорт, культуры, наука.