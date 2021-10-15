Сочи, Краснодарский край, 15 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Первое заседание Совета федеральной территории Сириус открылось сегодня, 15 октября, в здании лицея в Сочи (Краснодарский край). Как сообщает ТАСС, на заседании присутствовали 15 из 16 членов совета первого созыва. В ходе заседания члены совета обсудили организационные работы, а также избрали председателя. Им стала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Sochisirius.ru Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи

На заседании также присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что на территории должна быть грамотно выстроена нормативно-правовая база. «Это то, о чем говорил президент: если здесь создается будущее, все меняется так быстро, что мы не успеем за этими федеральными нормами, поэтому созданы особый порядок и условия регулирования, и система управления должна быть крайне эффективная», — сказал он.

В декабре 2020 года президент подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления ее экономической и иной деятельности. Закон является первым опытом правового регулирования вопросов организации публичной власти на федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Решение о создании первой в России федеральной территории Сириус, где упор делается на образование и развитие талантов, показывает, что дети и саморазвитие человека — это приоритет государства. Об этом сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко после первого заседания Совета федеральной территории.

«Первой федеральной территорией президент определил не территорию, связанную с обороной, а связанную с развитием людей, талантов, с поддержкой — это принципиальный шаг и демонстрация того, что дети, самореализация человека, развитие талантов — это абсолютный приоритет для государства», — сказал Кириенко.

Он отметил, что ранее в России создавались территории с особым статусом, но связаны они были с обороной страны, например, атомные города, города космической промышленности. В Сириусе активно развивается не только образование, но и другие сферы развития талантов: спорт, культуры, наука.