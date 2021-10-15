Тула, 15 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Тульской области 15 октября подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 56 тыс. 822 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 911 пациентов, в том числе 150 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3198 человек. 15 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.