15 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление внешнеполитической службы Европейского союза о том, что ЕС осуждает проведение в Российской Федерации переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании на полуострове.

Мирослава Романенко, , 18:42 — REGNUM Европейский союз осуждает проведение в Российской Федерации переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании на полуострове, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября», — сообщает источник.

По информации источника, также «эти действия являются попыткой узаконить «аннексию» Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».

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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие выразили искреннее непонимание, какое отношение Европейский союз имеет к российским регионам.

«Геноцид населения в Донбассе, Одесса и т. п. — это «нормально», а вот перепись населения — это да…» — с сарказмом отреагировал Alexander S.

Севастополь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Не, ребятки, пока для ЕС вооруженный захват Турцией части Кипра и вооруженное отторжение Косово от Сербии не перестанет быть «это другое», даже читать не буду, кто и чем недоволен добровольным уходом Крыма», — отметила Вита К.

«Кто бы мог подумать… жить-то как теперь?» — иронизирует Александр К.

«А разве ЕС не интересно узнать, сколько крымчан выжило после энергетической, транспортной, продовольственной и водной блокад, устроенноых так ими любимой Украиной??? А заодно и не проверить, подходят ли эти факты под определение «геноцид» по национальном и политическим взглядам???» — написал Александр П.

«Осудили и «перестали пользоваться» российским газом в знак протеста!!!» — смеется Владимир М.

«Будут выступать, и их перепишут…» — пишет Игорь О.

«Ну пусть попрыгают от возмущения. Согреются», — шутит Михаил П.

Символика переписи населения Александр Погожев © ИА REGNUM

«В ЕС делать нечего больше? Зима вроде скоро…» — добавил Сергей К.

«Нет, ну ладно другие страны натворят что-нибудь «по мелочи» типа там бросить своих в Афгане, развалить Ближний Восток с тысячами жертв, убить детей с дрона… но перепись населения!!! Здесь мы проводим черту», — с сарказмом отреагировал Артур Р.

«А на Украине почему не требуете провести перепись населения?» — поинтересовался Вадим Б.

«Газ лучше прикрутите, сколько можно Путина «финансировать», — с сарказмом добавил Жорж Милославский.

«Имеют право обижаться. Нужно просто вежливо им кивнуть. Типа: мы вас услышали. И ни в коем случае не спорить. Ибо не о чем», — пишет Игорь Ш.

Осенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«А какое ЕС дело до того российского региона, где Россия проводит перепись населения? В Крыму живут граждане России, потому что Крым — это Россия!!!» — подытожил Alex E.

Напомним, 15 октября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что реакция ЕС на перепись населения в Крыму — это «заезженная пластинка в жанре параллельного мира».

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