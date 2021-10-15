Архангельск, 15 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. С начала года в Архангельской области число ДТП сократилось на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УГИБДД.

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По данным статистики, за девять месяцев в регионе произошло 619 ДТП, в результате которых 59 человек погибли, травмы получил 761 человек.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий снизилось на 30%, число погибших на 12%, раненых на 35%. Анализ распределения количества ДТП по дням недели показал, что наибольшее их количество пришлось на субботу (17,6%), а наименьшее число ДТП зарегистрировано в среду (12,4%)», — сообщили в Управлении.

Основными видами ДТП на дорогах федерального значения стали: столкновение транспортных средств — 41,8% и наезд на пешехода — 19,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая 12-я автоавария происходит по вине пьяных водителей.