Пекин, 15 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Сотрудник почтовой компании в китайской провинции Хэбэй убил троих своих коллег во время нервного срыва, сообщает 15 октября местная полиция.

Nversia.ru Нож

По предварительным данным, убийства произошли из-за нервного срыва, вызванного негативными отзывами коллег о его работе. В результате подозреваемый зарезал троих коллег.

«В уезде Пиншань возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в уголовном преступлении (сотрудник почтовой компании) зарезал ножом троих коллег из-за недовольства работой», — указано в сообщении полиции.

Трое сотрудников почты скончались от полученных ими ранений в больнице. Подозреваемый сам явился в отделение полиции, чтобы сдаться правоохранителям.