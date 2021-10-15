Смоленск, 15 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Смоленской области 15 октября подтверждено 347 новых случаев заражения коронавирусом — на 25 больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 53 тыс. 730 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 46 тыс. 96 пациентов, в том числе 105 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1822 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.