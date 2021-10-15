Салехард, 15 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Ямальская семья Валентины и Николая Колесник, которая воспитывает 24 ребенка, указом президента РФ Владимира Путина удостоена ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей. Об этом сообщил 15 октября глава Салехарда Алексей Титовский в своём телеграм-аккаунте.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Валентина и Николай Колесник

У супругов Колесник десять родных детей, остальные — приёмные, среди которых есть ребятишки с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Дружная семья Колесников

«Хорошо знаком с семьей и вижу, как много труда вкладывают родители, как бережно прививают самые главные жизненные ценности, как чтят традиции и устои. Взаимовыручка и дружба помогают сохранить гармонию в большом доме», — сообщил Алексей Титовский.

Глава Салехарда поздравил замечательных земляков с высокой наградой и высказал слова гордости крепкой и дружной ямальской семьёй.