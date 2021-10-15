Токио, 15 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Релиз «огромного» обновления 2.0 к игре Animal Crossing: New Horizons состоится 5 ноября 2021 года. Об этом Nintendo сообщила 15 октября во время трансляции Nintendo Direct.

Animal-crossing.com Animal Crossing: New Horizons

Разработчики отметили, что патч внесёт в Animal Crossing: New Horizons массу новых функций и улучшений, о которых том числе давно просили поклонники игры. Nintendo также анонсировала платное дополнение Happy Home Paradise, которое, в частности, добавит в игру варианты украшения дома.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons представляет собой игру в жанре симулятора жизни. Её релиз состоялся 20 марта 2020 года.