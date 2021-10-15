Тамбов, 15 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Тамбовской области 15 октября подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено сутками ранее, что стало новым рекордом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 45 тыс. 545 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 42 тыс. 987 пациентов, в том числе 115 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 990 человек. Семь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.