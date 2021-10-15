Подгорица, 15 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Подгорице был обнаружен труп высокопоставленного чиновника Агентства национальной безопасности Черногории Луки Булатовича. Об этом сообщили черногорские СМИ 15 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Верховный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что полиция в настоящее время расследует обстоятельства смерти Булатовича.

«Существует подозрение, что речь идет об уголовном преступлении, расследование которого находится в рамках наших полномочий. Так что мы начали осмотр места преступления», — процитировал телеканал РТЦГ слова Катнича.

Напомним, что Агентство национальной безопасности является национальной спецслужбой в Черногории. Её штаб-квартира находится в Подгорице.