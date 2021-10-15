Владимир, 15 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 октября подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 57 тыс. 913 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 569 пациентов, в том числе 84 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2073 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.