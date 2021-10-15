Москва, 15 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах в пятницу, 15 октября, опустился ниже отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 17:58 мск доллар подешевел на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 70,99 рубля.

В последний раз курс американской валюты находился ниже уровня в 71 рубль в конце июля 2020 года.

Тем временем курс евро снизился на 28 копеек — до 82,43 рубля.