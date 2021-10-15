Липецк, 15 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Липецкой области 15 октября подтверждено 300 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 57 тыс. 18 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 50 тыс. 50 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 239 — за последние сутки.

За весь период скончались 1830 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.