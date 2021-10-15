Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и президент КенииУхуру Кеньятта обсудили финансовую прозрачность во время встречи в Белом доме 14 октября. Встреча прошла на фоне слухов о том, что восточноафриканский лидер и его семья спрятали миллионы долларов на скрытых оффшорных счетах, сообщает 15 октября Associated Press.

Joebiden.com Джо Байден

Кеньятта входит в список 330 действующих и бывших политиков, которые были названы получателями средств с секретных счетов, раскрытых в недавних отчетах, известных как Pandora Papers. По данным Международного консорциума журналистских расследований, он и его родственники имеют около $30 млн в оффшорных зонах. Кеньятта отрицает свою вину.

Байден не стал напрямую касаться разоблачений Pandora Papers во время краткого общения с Кеньяттой в Овальном кабинете. В заявлении Белого дома по итогам встречи говорится, что лидеры «подчеркнули необходимость обеспечения дополнительной прозрачности и подотчетности национальных и международных финансовых систем».