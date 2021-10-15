В Адыгее чествовали педагогов и работников образования
Майкоп, 15 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Доме правительства Адыгеи состоялось чествование педагогов и работников образования, добившихся высоких результатов в работе, сообщает ИА REGNUM. Открывая мероприятие, глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил всех учителей и ветеранов педагогического труда с прошедшим профессиональным праздником — Днем учителя.
Глава республики также отметил работу в стране и республике, которая делается для развития современного образования, повышения статуса учителей и воспитателей детсадов. На эти цели работают федеральные и региональные госпрограммы, нацпроект «Образование».
За последние годы в республике построено четыре школы на 3440 мест, девять детсадов и три пристройки к действующим детсадам. До конца 2024 года свои двери откроют еще пять новых школ. В настоящее время ведётся строительство еще шести детсадов в различных муниципальных образованиях.
В 2020 году на базе сельских школ в семи муниципалитетах создано 15 центров «Точки роста». В сентябре 2021 года открылись еще 24 таких центра. Всего до конца 2024 года их будет открыто 100.
Ведется работа по улучшению материально-технической базы школ для занятий физкультурой и спортом, формируется цифровая образовательная среда. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» создано 4485 новых мест допобразования. В республике действуют уже несколько инновационных площадок: детский технопарк «Кванториум», мобильный «Кванториум», Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», Региональный модельный центр.