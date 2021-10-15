Майкоп, 15 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Доме правительства Адыгеи состоялось чествование педагогов и работников образования, добившихся высоких результатов в работе, сообщает ИА REGNUM. Открывая мероприятие, глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил всех учителей и ветеранов педагогического труда с прошедшим профессиональным праздником — Днем учителя.

Алексей Гусев Марат Кумпилов наградил педагогов

«У всех были любимые учителя, которые вдохновляли, помогали развивать таланты, давали знания, позволившие в дальнейшем найти свое дело в жизни. Наши достижения и успехи — это во многом заслуга учителей, поэтому профессия педагога всегда остается одной из самых значимых и благородных», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил работу в стране и республике, которая делается для развития современного образования, повышения статуса учителей и воспитателей детсадов. На эти цели работают федеральные и региональные госпрограммы, нацпроект «Образование».

За последние годы в республике построено четыре школы на 3440 мест, девять детсадов и три пристройки к действующим детсадам. До конца 2024 года свои двери откроют еще пять новых школ. В настоящее время ведётся строительство еще шести детсадов в различных муниципальных образованиях.

«По поручению главы государства Владимира Путина правительство страны совместно с регионами и с участием «Единой России» подготовило пятилетнюю программу капитального ремонта действующих школ с акцентом на сельские школы. Адыгея активно участвует в программе. Рассчитываем до 2026 года отремонтировать максимальное количество школ республики», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В 2020 году на базе сельских школ в семи муниципалитетах создано 15 центров «Точки роста». В сентябре 2021 года открылись еще 24 таких центра. Всего до конца 2024 года их будет открыто 100.

Ведется работа по улучшению материально-технической базы школ для занятий физкультурой и спортом, формируется цифровая образовательная среда. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» создано 4485 новых мест допобразования. В республике действуют уже несколько инновационных площадок: детский технопарк «Кванториум», мобильный «Кванториум», Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», Региональный модельный центр.