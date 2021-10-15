Тюмень, 15 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Тюменской области намереваются в 2022 году повысить ставку по упрощённой системе налогообложения для предпринимателей с объектом налогообложения «доходы» с 3% до 4%. С таким предложением выступил 15 октября на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

Сборщики налогов (фрагмент)

Михаил Таранов напомнил, что стандартная ставка по «упрощёнке» в Тюменской области на протяжении многих лет была 6% от дохода, получаемого налогоплательщиками. В 2020 году в связи с пандемией её снизили до 1%.

«У нас этой льготой воспользовались все. По нашим расчётам и расчётам налоговой службы в прошлом году в распоряжении налогоплательщиков осталось два миллиарда рублей. Эта сумма осталась у них в виде налоговой льготы», — заметил Михаил Таранов.

А 2021 году было принято решение об установлении переходного периода и размер ставки подняли до 3%.

«В 2022 году предлагается установить ставку 4%. Это учитывает и интересы бюджета, и интересы предпринимательского сообщества», — выразил мнение Михаил Таранов.

Предложено оставить исключение для организаций, выбравших объектом налогообложения «доходы», работающим по «упрощёнке» в сфере информационных технологий. Для указанной категории до 31 декабря 2023 года включительно предусмотрена ставка в размере 1%.