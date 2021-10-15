В Адыгее муниципалитеты получили новые автобусы и автомобили скорой помощи
Майкоп, 15 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт, сообщает ИА REGNUM.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, министры, курирующие вопросы здравоохранения и образования, руководство Адыгейской республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.
По распоряжению председателя правительства РФ в республику на общую сумму свыше 78 млн рублей поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля. Согласно распоряжению правительства РФ, в регион также направили 28 школьных автобусов общей стоимостью более 69,3 млн рублей.
Обращаясь к работникам муниципальных организаций здравоохранения, Глава Адыгеи отметил серьезную ситуацию в стране с коронавирусом и шаги, предпринимаемые руководством государства для стабилизации обстановки.
Говоря о росте заболеваемости ковидом, руководитель региона также затронул необходимость изменений в работе системы образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. Для стабилизации ситуации отмечено возможное введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся. Директора образовательных учреждений должны быть готовы к изменению школьных расписаний.
В завершение мероприятия Мурат Кумпилов отдельно сказал о важности вакцинации и ответственного отношения каждого человека к мерам профилактики от коронавирусной инфекции.