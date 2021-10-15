Майкоп, 15 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Гусев Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт

В мероприятии приняли участие премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, министры, курирующие вопросы здравоохранения и образования, руководство Адыгейской республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.

По распоряжению председателя правительства РФ в республику на общую сумму свыше 78 млн рублей поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля. Согласно распоряжению правительства РФ, в регион также направили 28 школьных автобусов общей стоимостью более 69,3 млн рублей.

Обращаясь к работникам муниципальных организаций здравоохранения, Глава Адыгеи отметил серьезную ситуацию в стране с коронавирусом и шаги, предпринимаемые руководством государства для стабилизации обстановки.

«Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. Это — один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Мы получаем из федерального центра и другую серьезную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе с тем, нам важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифицированная и оперативная медицинская помощь и по другим заболеваниям. От слаженной работы первичного звена здравоохранения зависит здоровье и жизнь наших граждан. Об этом не раз заявлял и президент России Владимир Путин», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Говоря о росте заболеваемости ковидом, руководитель региона также затронул необходимость изменений в работе системы образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. Для стабилизации ситуации отмечено возможное введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся. Директора образовательных учреждений должны быть готовы к изменению школьных расписаний.

В завершение мероприятия Мурат Кумпилов отдельно сказал о важности вакцинации и ответственного отношения каждого человека к мерам профилактики от коронавирусной инфекции.