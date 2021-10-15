Вашингтон, 15 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В период президентства Владимира Зеленского западные союзники перестали помогать Украине на фоне постоянно растущих внутриполитических и экономических проблем, сообщает 15 октября журнал Forbes.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак (Украина, США, марионетки)

По словам автора статьи, опубликованной в журнале, Кеннета Рапоза, «украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь».

Отмечено, что ранее, во время президентства Барака Обамы, Вашингтон постоянно заверял Киев в том, что он на его стороне, а Европа готова активно предоставлять Украине финансовую помощь.

Однако теперь, отмечает Рапоза, отказ Белого дома от санкций против газопровода «Северный поток — 2» дает ясно понять, что Киев «оказался на задворках» интересов администрации Байдена.

По мнению автора, такая позиция западных партнеров Украины объясняется нежеланием разбираться во внутренней борьбе политиков и крупных представителей бизнес-элиты страны.

«Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы», — отмечает в своей статье обозреватель Forbes.

Рапоза подчёркивает, что команда Зеленского так и не смогла одолеть коррупцию, а недавно провозглашенный курс на «деолигархизацию» воспринят Европой скорее, как еще одно политическое оружие в руках президента Зеленского.

При этом последний коррупционный скандал с офшорами украинского президента бросает дополнительную тень на репутацию Украины.