Москва, 15 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 21 октября вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Болгарии, сообщили 15 октября в пресс-службе ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM Кормят коров кормами собственной заготовки

Как уточняется, решение об этом принято на основании неудовлетворительных результатов инспекции болгарских предприятий, которая проходила с 16 по 19 августа текущего года.

Вопрос изменения статусов болгарских предприятий будет рассматриваться после устранения выявленных несоответствий и предоставления болгарской стороной всех необходимых материалов, отметили в Россельхознадзоре.