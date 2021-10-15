Вашингтон, 15 октября 2021, 18:45 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден 15 октября поддержит демократов, учавствующих в губернаторской гонке в Вирджинии и Нью-Джерси. Ее присутствие во время данной избирательной кампания является самым явным шагом Джилл в политику с момента прихода в Белый дом, сообщает Associated Press.

Первая леди США Джилл Байден
Первая леди США Джилл Байден
(сс) The White House

Ее участие указывает на то, что демократы делают все возможное для победы в предстоящих выборах, особенно в Вирджинии, где демократу Терри МакОлиффу приходится тяжелее, чем ожидалось.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент СШАБарак Обамаподдержит Терри МакОлиффа в губернаторской гонке в Вирджинии, поскольку до дня выборов осталось всего три недели, а гонка проходит с минимальным отрывом. МакОлифф привлекает к помощи самых известных деятелей Демократической партии, чтобы они помогли ему набрать голоса.