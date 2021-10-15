Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден 15 октября поддержит демократов, учавствующих в губернаторской гонке в Вирджинии и Нью-Джерси. Ее присутствие во время данной избирательной кампания является самым явным шагом Джилл в политику с момента прихода в Белый дом, сообщает Associated Press.

Первая леди США Джилл Байден (сс) The White House

Ее участие указывает на то, что демократы делают все возможное для победы в предстоящих выборах, особенно в Вирджинии, где демократу Терри МакОлиффу приходится тяжелее, чем ожидалось.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент СШАБарак Обамаподдержит Терри МакОлиффа в губернаторской гонке в Вирджинии, поскольку до дня выборов осталось всего три недели, а гонка проходит с минимальным отрывом. МакОлифф привлекает к помощи самых известных деятелей Демократической партии, чтобы они помогли ему набрать голоса.