Кабул, 15 октября 2021, 17:54 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поедут на переговоры в московском формате, запланированные на 20 октября, написал 15 октября представитель движения Альханафи Вардак в Twitter.
Он отметил, что в Москву по приглашению российского руководства поедет делегация афганских властей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 октября, о готовящихся в московском формате консультациях рассказали в МИД РФ. В московском формате в переговорах участвуют, помимо России и Афганистана, Китай, Индия, Пакистан и Иран.
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