* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:54 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поедут на переговоры в московском формате, запланированные на 20 октября, написал 15 октября представитель движения Альханафи Вардак в Twitter.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

Он отметил, что в Москву по приглашению российского руководства поедет делегация афганских властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 октября, о готовящихся в московском формате консультациях рассказали в МИД РФ. В московском формате в переговорах участвуют, помимо России и Афганистана, Китай, Индия, Пакистан и Иран.

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