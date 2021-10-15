Владимир, 15 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Во Владимирской области в режиме смягчённых «антикоронавирусных» ограничений общепит и индустрия развлечений будут работать до 29 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работники кафе в масках

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Врио губернатора Александр Авдеев продлил временное ослабление ранее введённых «антикоронавирусных» ограничений для заведений общественного питания, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров. До 29 октября им не нужно будет требовать у посетителей QR-коды, сертификаты о вакцинации, тесты ПЦР и справки о перенесённом коронавирусе.

При этом Авдеев отметил, что в ближайшие две недели областные власти будут взвешенно обсуждать возможность введения «антикоронавирусных» ограничений для бизнеса, в том числе с предпринимателями региона. Встречи с ним уже запланированы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Владимир Сипягин ещё несколько месяцев назад объявил о введении в регионе QR-кодов, но затем отложил это решение по просьбам предпринимателей. Новые ограничения должны были вступить в силу 15 октября.