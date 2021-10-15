Москва, 15 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Народное голосование — это финальный этап международной премии #МЫВМЕСТЕ, который позволит определить победителей. Параллельно проходит оценка финалистов федеральным жюри. Всего в финал вышли 288 финалистов со всей России. В треке «Бизнес» представлены 80 проектов, «Медиа» — 76, «Волонтеры и НКО» — 132.

Оргкомитет международной премии #МЫВМЕСТЕ Международная премия #МЫВМЕСТЕ

«Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ — это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и, конечно же, любой небезучастный гражданин нашей большой страны. Всех участников премии объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается. Своими проектами авторы добиваются реальных позитивных изменений. Выбрать лучшие инициативы добровольцев на международной премии #МЫВМЕСТЕ может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни — зависит от нас самих», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Народное голосование выявит предпочтения аудитории и поддержать инициативы участников премии. Это помогает не только повлиять на итоговый результат, но и рассказать о проектах в регионах, которые делают жизнь людей лучше.

«Из 25 тысяч проектов, поданных в течение заявочной кампании, экспертной комиссией отобраны наиболее эффективные из них, соответствующие критериям оценки. Каждый проект, поданный на премию, достоин признания. В финал вышли 288 проектов, которые на всех этапах защит и оценок продемонстрировали по-настоящему значимые результаты. Например, среди финалистов есть проекты молодых ученых и талантливых блогеров, а также инициативы, которые развивают экокультуру и цифровое просвещение», — отметил руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев.

По опыту конкурса «Доброволец России», который проходил на протяжении 10 лет, проводится народное голосование. Благодаря ему о проектах узнает большее количество людей и органов власти. Инициативы получают поддержку и находят спонсоров и единомышленников. В таком партнерстве заключена главная идея международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В направлении «Волонтеры и НКО» представлены проекты, нацеленные на повышение качества жизни людей. В треке есть возрастная категория авторов от 14 до 17 лет, финалистами которой стали 36 проектов из 28 регионов России. Инициативы затрагивают такие темы, как поддержка людей с ОВЗ, помощь ветеранам и маломобильным гражданам, многодетным семьям, культура, экология, доступная среда и многие другие.

В треке «Бизнес» вышли в финал проекты крупных федеральных компаний и представителей среднего и малого бизнеса из 17 регионов России. Среди которых - АО «Россельхозбанк», государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Coca-Cola в России, ООО «Хендэ Мотор СНГ», ПАО «Газпром нефть».

В треке «Медиа» — 76 финалистов из 40 регионов страны — авторы социального контента, журналисты и блогеры. Проекты рассказывают истории о людях, меняющих жизнь к лучшему, о созидательной гражданской активности в малых населенных пунктах. В этой номинации авторы представили свои блоги и каналы о добровольчестве и возможностях для молодежи, пожилых людей и волонтеров.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ — это продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получило 6,5 млн человек, и наследие Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Грантовый фонд премии составляет 100 млн рублей.

Узнать больше о проектах и проголосовать за понравившиеся инициативы может каждый россиянин до 23:59 5 ноября на портале. Победителей премии объявят на Международном форуме гражданского участия, который состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 2−5 декабря. Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО.