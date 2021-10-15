Москва, 15 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Народное голосование — это финальный этап международной премии #МЫВМЕСТЕ, который позволит определить победителей. Параллельно проходит оценка финалистов федеральным жюри. Всего в финал вышли 288 финалистов со всей России. В треке «Бизнес» представлены 80 проектов, «Медиа» — 76, «Волонтеры и НКО» — 132.

Оргкомитет международной премии #МЫВМЕСТЕ
Международная премия #МЫВМЕСТЕ

«Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ — это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и, конечно же, любой небезучастный гражданин нашей большой страны. Всех участников премии объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается. Своими проектами авторы добиваются реальных позитивных изменений. Выбрать лучшие инициативы добровольцев на международной премии #МЫВМЕСТЕ может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни — зависит от нас самих», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Народное голосование выявит предпочтения аудитории и поддержать инициативы участников премии. Это помогает не только повлиять на итоговый результат, но и рассказать о проектах в регионах, которые делают жизнь людей лучше.

«Из 25 тысяч проектов, поданных в течение заявочной кампании, экспертной комиссией отобраны наиболее эффективные из них, соответствующие критериям оценки. Каждый проект, поданный на премию, достоин признания. В финал вышли 288 проектов, которые на всех этапах защит и оценок продемонстрировали по-настоящему значимые результаты. Например, среди финалистов есть проекты молодых ученых и талантливых блогеров, а также инициативы, которые развивают экокультуру и цифровое просвещение», отметил руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев.

По опыту конкурса «Доброволец России», который проходил на протяжении 10 лет, проводится народное голосование. Благодаря ему о проектах узнает большее количество людей и органов власти. Инициативы получают поддержку и находят спонсоров и единомышленников. В таком партнерстве заключена главная идея международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В направлении «Волонтеры и НКО» представлены проекты, нацеленные на повышение качества жизни людей. В треке есть возрастная категория авторов от 14 до 17 лет, финалистами которой стали 36 проектов из 28 регионов России. Инициативы затрагивают такие темы, как поддержка людей с ОВЗ, помощь ветеранам и маломобильным гражданам, многодетным семьям, культура, экология, доступная среда и многие другие.

В треке «Бизнес» вышли в финал проекты крупных федеральных компаний и представителей среднего и малого бизнеса из 17 регионов России. Среди которых - АО «Россельхозбанк», государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Coca-Cola в России, ООО «Хендэ Мотор СНГ», ПАО «Газпром нефть».

В треке «Медиа» — 76 финалистов из 40 регионов страны — авторы социального контента, журналисты и блогеры. Проекты рассказывают истории о людях, меняющих жизнь к лучшему, о созидательной гражданской активности в малых населенных пунктах. В этой номинации авторы представили свои блоги и каналы о добровольчестве и возможностях для молодежи, пожилых людей и волонтеров.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕэто продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получило 6,5 млн человек, и наследие Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Грантовый фонд премии составляет 100 млн рублей.

Узнать больше о проектах и проголосовать за понравившиеся инициативы может каждый россиянин до 23:59 5 ноября на портале. Победителей премии объявят на Международном форуме гражданского участия, который состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 2−5 декабря. Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО.