Рига, , 17:44 — REGNUM Латвийских журналистов, которые взаимодействовали с изданиями Baltnews и Sputnik, ждут официальные обвинения от госпрокуратуры страны. Об этом главный редактор Baltnews Андрей Стариков сообщил Telegram-каналу «Зубовский, 4».

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По его данным, дела латвийских журналистов уже переданы в прокуратуру.

«Латвийская охранка закончила следствие в отношении наших друзей и коллег. Напомню, что обвиняют их латвийские власти в нарушении режима международных санкций за одно лишь сотрудничество с нашими изданиями. Изданиями, которые не под какими санкциями не находятся», — сообщил главред.

Стариков добавил, что журналистам грозят серьезными штрафами или лишением свободы на срок до четырех лет.

«Не питаем иллюзий — дело политическое. Не уповаем на благоразумие латвийского (анти)правосудия. Готовимся к судам», — отметил Стариков.

Он также обратился к коллегам из других СМИ с призывом не молчать по поводу происходящего в Латвии наступления на свободу слова и борьбу с инакомыслием: «Судьба журналистов российских государственных СМИ, работающих за рубежом, сегодня решается в Латвии».