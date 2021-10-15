Рустави, Грузия, 15 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, состоящая в близких отношениях с Михаилом Саакашвили, заявила от том, что её сильно беспокоит состояние здоровья бывшего грузинского президента, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько

Ясько навестила Саакашвили в тюрьме города Рустави. По её словам, Саакашвили не намерен прекращать голодовку, так как её продолжение является единственным возможным способом доказать его невиновность.

«Я обеспокоена состоянием его здоровья, ведь он голодает уже 15-й или 16-й день. Он, конечно, сильно ослабел. К нему уже несколько дней не допускают врача. Этот вопрос необходимо решить. Саакашвили очень благодарен людям за вчерашние выступления. Он хочет, чтобы они на этом не останавливались. А я хочу, чтобы он не голодал и не сидел в тюрьме. Он отказался от комфортной жизни, которая у него была в Киеве. Для нас сейчас важно, чтобы он вышел из тюрьмы здоровым. А для этого мы должны сделать так, чтобы он прекратил голодовку. А он не собирается в этой ситуации прекращать голодовку, потому что голодовка является для него способом доказать свою невиновность», — заявила Ясько.

Напомним, что 1 октября арестованный грузинскими властями Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.