Оттава, , 17:43 — REGNUM Присягу новое канадское правительство примет 26 октября, сообщили 15 октября в пресс-службе премьер-министра Канады Джастином Трюдо.

Джастин Трюдо JustinLing

Глава правительства объявил, что парламент Канады возобновит свою 22 ноября. В новом правительстве половина мужчин и половина женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 октября, Трюдо должен огласить список министров, которые вошли в новое правительство, сформированное им. Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Канаде состоялись 20 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Трюдо заявил о жизнеспособности политики мультикультурализма в Канаде