Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Джейми Ли Кёртис назвала самую бессмысленную сцену из фильмов ужасов серии «Хэллоуин». Об этом 15 октября сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Фильм «Хэллоуин»

Актриса заявила, что, по её мнению, самой нелепой является сцена из сиквела оригинального «Хэллоуина», в которой одетая в ночную рубашку Лори Строуд «выпадает» из машины и ползёт, царапая по асфальту ногтями. В этот момент девушка видит людей, которые могут ей помочь, но издаёт едва слышные звуки и начинает кричать лишь тогда, когда её уже никто не слышит.

Напомним, фильм «Хэллоуин 2» снял режиссёр Рик Розенталь, автор оригинальной картины Джон Карпентер выступил в качестве продюсера проекта. Премьера фильма состоялась в октябре 1981 года.