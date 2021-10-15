Красногорск, 15 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Сбор капусты в Подмосковье планируется закончить до конца ноября 2021 года. Об этом 15 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Капуста

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, капуста является одной из немногих культур сбор которой производится вручную. Поэтому завершить её сбор планируется до наступления морозов.

«У сельхозпредприятий региона сейчас идет сезон активной уборки капусты. На сегодняшний день в регионе собрано порядка 43 тысяч тонн капусты», — сказал Воскресенский.