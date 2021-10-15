Таллин, , 17:41 — REGNUM Публичные ксенофобские заявления и оскорбительные в отношении нацменьшинств комментарии депутатов парламента и известных общественных деятелей немыслимы в любой цивилизованной стране, кроме Эстонии. Об этом известный публицист руской Эстонии, главный редакторstolitsa.ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Русский язык в Эстонии Zarusskiy.org

Поводом к его комментарию послужила статья в местных СМИ, в которой парламентарий Ээрик Нийлес Кроссь возмутился дублированию фильмов в таллинском кинотеатре (в Таллине половина населения является русскоязычным — ИА REGNUM) на русский язык. Кроссь назвал это позором.

Известный публичный деятель Эстонии Лаури Вахтре поддержал политика, выразив в комментарии уверенность, что «русские просто не умеют читать субтитры». С ним согласился бывший министр обороны и финансов Эстонии, член правящей Реформистской партии Юрген Лиги.

«В головах у наших политиков прорвало канализацию. Дублирование фильмов на русский язык неожиданно стало поводом для публичного проявления национальной спеси и откровенной русофобии», — отметил Чаплыгин.

По мнению публициста, «в любой цивилизованной стране политика после таких высказываний ожидал бы бесславный конец политической карьеры, а также многочисленные судебные иски со стороны представителей оскорбленного национального меньшинства».

«Но мы с вами живём в Эстонии», — добавил он.

Чаплыгин напомнил, что в современной Эстонии можно не только в социальных сетях, но и с трибуны парламента говорить, что «русская национальность сама по себе является риском для безопасности государства», а «русские школы выпускают бракованный товар».

По мнению публициста, в основе таких публичных заявлений лежит не только элементарное хамство, но и чувство национального превосходства. Эстонские политики и представители местной интеллигенции искренне верят, что принадлежность к титульной нации дает им право смотреть на всех остальных свысока, поскольку лишь они, по их мнению, являются носителями истинных ценностей и культуры.

«Мы пробиваем очередное дно. Ниже — лишь нашитые на грудь представителей неправильных национальностей разноцветные звезды», — завершил свой комментарий известный публицист русской Эстонии.