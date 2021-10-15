Афины , 15 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Прокуратура столицы Греции Афин расследует причину, по которой городской автобус в районе прибрежного шоссе Фалиро погрузился в паводковые воды во время проливного дождя 14 октября, говорится в сообщении ведомства от 15 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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Фотографии автобуса попали в местные и международные новости. Ни них видно, как которых пассажиры пытаются пробраться через воду глубиной в метр, образовав живую цепь и опасаясь, что их собьет течением.

Среди прочего, будет рассмотрен вопрос о том, выполнило ли каждое ответственное ведомство необходимые проекты по борьбе с подтоплением и соблюдались ли меры безопасности.

По словам журналистов, присутствовавших на месте, в транспортном средстве находилось более 25 пассажиров. К тому времени, как они смогли выбраться из автобуса, он был наполовину погружен в воду.