Минск, 15 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения Белоруссии (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на) по итогам января — августа составил 2,9% к такому же уровню 2020 года. Об этом 15 октября проинформировал Национальный статистический комитет республики.

Pixabay.com Кризис

Ране на эту тему: Белоруссия на пороге очередного кризиса

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%», — сказано в кратком официальном сообщении.

Читайте новости и аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, по данным государственных статистических органов Белоруссия находится в европейских аутсайдерах по оплате труда. Самая высокая зарплата в Европе по итогам III квартала 2021 года была в Швейцарии (почти $6,2 тыс за вычетом подоходного налога) — почти в 11 больше, чем средняя белорусская начисленная зарплата (до налоговых вычетов).