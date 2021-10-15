Афины , 15 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Представитель главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос обвинил правительство в неспособности защитить безопасность, справедливость или интересы социального большинства. Об этом он заявил в интервью радиостанции «В Красном» 15 октября.

Греция

При неспособности защищать большинство правительство, тем не менее, «полностью способно защищать интересы немногих», полагает Илипоулос.

«В разгар пандемии частный сектор оставался полностью открытым, правительство не издает законов об образовании, кроме как в интересах частных колледжей», — добавил он.

Комментируя нынешнюю суровую погоду, обрушившуюся на страну, Илиопулос подчеркнул, что «в ходе ряда кризисов правительство оказалось неспособным защитить граждан — от дождя до пожаров летом, от пандемии до энергетического кризиса, который мы переживаем».