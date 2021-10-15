Лондон, 15 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Депутат британского парламента, член правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер в результате нескольких ударов ножом, полученных им в ходе встречи с избирателями, сообщает 15 октября пресс-служба полиции графства Эссекс.

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Инцидент произошёл в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.

Сотрудники полиции утверждают, что ими задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в этом нападении.

Секретариат Дэвида Амесса уже подтвердил факт нападения на парламентария.

Мотивы нападавшего пока не выяснены.