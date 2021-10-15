Екатеринбург, 15 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга введён режим чрезвычайной ситуации локального характера. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

Речь идёт о территории возле микрорайона Солнечный. В этом месте горит торф. Документом определена организационная основа взаимодействия разных служб, задействованных при тушении пожара. Со стороны муниципалитета ответственным за ликвидацию ЧС назначен глава администрации Чкаловского района Евгений Шипицын.

Как сообщало ИА REGNUM, торфяник проливают водой с 11 октября. Жители Солнечного и ряда других территорий Екатеринбурга жаловались на смог и запах гари.