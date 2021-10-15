Скопье, , 18:47 — REGNUM Двусторонние отношения между Грецией и Северной Македонией, включая последовательное осуществление Соглашения Преспы, углубление экономического сотрудничества между двумя странами и европейскую перспективу Северной Македонии и других стран Западных Балкан, обсуждались на встрече заместителя министра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса и премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева в Скопье. Об этом сообщает AMNA 15 октября.

Варвициотис подчеркнул необходимость полной и последовательной реализации Преспского соглашения в качестве необходимой предпосылки для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и реализации общего видения присоединения Северной Македонии к «европейской семье», говорится в заявлении министерства иностранных дел Греции.

Обе стороны подтвердили отличный уровень двусторонних отношений.

Также обсуждались вопросы, касающиеся экономики, инвестиций, энергетики, региональных событий и борьбы с пандемией.