Киев, , 17:39 — REGNUM Власть Украины в настоящий момент оказывает беспрецедентное давление на оппозицию в лице председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Главная цель власти — отвлечь внимание граждан от катастрофической ситуации в стране и помешать оппозиционному политику исполнять свои обязанности народного избранника.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил народный депутат, член фракции ОПЗЖ Николай Скорик.

«Циничность давления действующей власти на оппозицию в лице Виктора Владимировича Медведчука не укладывается ни в рамки закона, ни в понимание того, как должны работать правоохранительные органы… также, какое давление оказывалось на суд по этому делу», — отметил политик.

Скорик уверен, что в принципе любая мера пресечения для Виктора Медведчука несправедлива в силу голословности всех выдвинутых против него обвинений. И если бы суд согласился с требованием обвинения взять под стражу оппозиционера или назначить ему залог в размере 1 млрд грн, это свидетельствовало бы исключительно о полной подконтрольности суда действующей власти.

«Учитывая несправедливость любой меры пресечения в отношении Виктора Медведчука, требования прокуратуры о взятии под стражу или залоге в размере 1 млрд грн вообще не укладываются ни в какую логику. К тому же, суд не смог не учесть детальное объяснение адвокатов о беспочвенности подозрений… Решение о домашнем аресте несправедливо. Трудно представить, что могло бы быть, если бы власти удалось «сломать» суд под абсолютно незаконное решение. А цель преследования председателя политсовета нашей партии очевидна — отвлечь внимание граждан от событий в стране и не дать Виктору Медведчуку исполнять свои обязанности как народному депутату», — сказал Скорик.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре власти Украины попытались организовать новое дело в отношении Медведчука, связанное якобы с поставками угля из Донбасса.