Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Экс-президент США Билл Клинтон выздоравливает после двух дней лечения от инфекции в калифорнийской больнице, сообщает 15 октября Reuters со ссылкой на его врачей.

Usatoday.com Билл Клинтон

75-летний президент был госпитализирован в Медицинский центр Калифорнийского университета 12 октября «из-за инфекции, не связанной с вирусом COVID-19», сообщил пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена в Twitter.

«Он идет на поправку, находится в хорошем расположении духа и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, обеспечивающим ему отличный уход», — написал Урена. Пресс-секретарь рассказал Reuters, что Клинтон «на ногах, шутит и очаровывает персонал больницы».

Клинтон обратился в больницу после того, как почувствовал усталость, и у него была диагностирована инфекция кровеносной системы, которая, по мнению врачей, началась как инфекция мочевыводящих путей, сообщает CNN со ссылкой на его врачей.