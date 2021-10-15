Афины , 15 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Подписание Соглашения о взаимной обороне и сотрудничестве (MDCA) между США и Грецией — еще один огромный успех греческой внешней политики, который является существенным, практическим и качественным улучшением отношений в области обороны с Соединенными Штатами Америки, заявил представитель правительства Греции Янис Эконому в интервью радиостанции «Канал 1» 15 октября.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

Представитель правительства отметил, что в соглашении есть темы, которые никогда прежде не были так четко выражены и которые в высшей степени усиливают геостратегическое влияние Греции в Эгейском и Юго-Восточном Средиземноморье.

«Это соглашение, которое признает взаимность в сохранении мира и безопасности в регионе, даже в случае, если страна подвергнется вооруженному нападению на своей территории. Это первый случай, когда подобное отражено в тексте, и это реальный ответ на казус белли, которым Турция угрожала нашей стране. Существует очень четкая ссылка на защиту суверенных прав нашей страны, как это определено Международным морским правом. Это напрямую относится к нашим суверенным правам в том, что касается Исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Кроме того, присутствие США усиливается в ключевых для Греции точках, наиболее важными из которых являются Крит, Эврос и Александруполис, не исключая из Соглашения возможности его распространения на острова Эгейского моря», — подчеркнул Эконому.