Таллин, 15 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Эстония и Латвия в ответ на вызовы на энергетическом рынке Евросоюза построят в Рижском заливе совместный парк ветрогенераторов. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Риге, сообщила канцелярия правительства Эстонии.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

Каллас проводила в столице Латвии встречу с коллегой Артурсом Кришьянисом Кариньшом, с которым обсудила самый широкий круг вопросов накануне Саммита ЕС.

По ее словам, строительство ветропарка — это подтверждение того, что обе страны отличаются амбициозностью: «В отношениях между нашими странами есть место амбициям. Например, то, что происходит на рынке электроэнергии, очень убедительно показывает, насколько важны энергетическая независимость и инвестиции в возобновляемые источники энергии для Европы в целом».

Она добавила, что совместная эстонско-латвийская морская ветряная электростанция является новаторским проектом сотрудничества во всей Европе. Никаких технических данных по новому проекту и срокам его запуска не приводятся.

Говоря о причинах визита в Ригу, Каллас напомнила, что скоро на Европейском совете соберутся лидеры ЕС, поэтому она обсуждала с латвийским коллегой повестки дня саммита и согласовывала позиции двух стран.